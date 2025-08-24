ウォールストリート・ジャーナルは23日、トランプ政権がウクライナによるロシア領内への長距離攻撃を制限していると報じました。ウォールストリート・ジャーナルによりますと、アメリカ国防総省が2025年春以降、ウクライナがアメリカ製の長距離ミサイル「ATACMS」でロシア領内を攻撃することを制限しているということです。トランプ大統領は21日、SNSの投稿で「攻撃せずに侵略者に勝つことはできない」と、ウクライナによる攻撃を