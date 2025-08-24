ザンクトパウリの日本代表MF藤田譲瑠チマが23日のドルトムント戦でブンデスリーガデビューを果たした。23歳の藤田は、今夏、ベルギー1部のシント＝トロイデンからドイツ1部のザンクトパウリに移籍。この日は強豪ドルトムント相手にフル出場した。終盤の後半35分にドルトムントが退場者を出すと、その後、ザンクトパウリが2点を連取して、3-3の引き分けに持ち込んでいる。クラブ公式によれば、藤田は「最初からチーム一丸となってプ