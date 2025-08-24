◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）巨人の赤星優志投手がＤｅＮＡ戦で先発して、５回９３球を投げて、６安打４失点で今季９敗目を喫した。赤星は、初回先頭への四球や味方のミスなどで１死三塁。ここで宮崎に左前適時打を浴びて先制を許した。４回には１死走者なしから５番・筒香にバックスクリーンへのソロ。さらに５回２死一塁から宮崎に左中間へ２ラン。２被弾となった。杉内俊哉投手チ