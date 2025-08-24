アイコニア・ホスピタリティは、エバーグリーン富士の運営を7月31日に開始した。標高1,000メートルの富士北麓に位置。客室は80室で、スタンダードツイン23室、コーナーツイン3室、デラックスツイン12室、フォース2室、フォース富士山ビュー22室、和室は10畳11室と12畳7室を設ける。全室バス・トイレ付きで禁煙、ツインは20平方メートルから28平方メートル、最大6名で宿泊できる和室も用意する。ロビーにはガラス装飾の天井を設ける