日本クラウンが、次世代のアーティストを発掘するための『2025年 日本クラウン新人歌手オーディション』の決勝大会を、本日8月24日に東京 有楽町のニッポン放送 imagine studioにて開催した。 （関連：【画像あり】『2025年 日本クラウン新人歌手オーディション』グランプリを受賞した生田瑚桃） 同オーディションでは、過去に三山ひろしをはじめ、田中あいみ、原田波人らを輩出している。この日は