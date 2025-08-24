8月24日、札幌競馬場で行われた12R・2025オールスターJ第4戦（3歳上2勝クラス・芝1800m）は、C.ウィリアムズ騎乗の5番人気、ピンクジン（牝5・美浦・南田美知雄）が勝利した。クビ差の2着にウインアクトゥール（牡4・美浦・栗田徹）、3着にジェットマグナム（牡3・栗東・安達昭夫）が入った。勝ちタイムは1:48.7（良）。1番人気で北村友一騎乗、ウィルサヴァイブ（牝3・栗東・須貝尚介）は4着、2番人気でF.ゴンサルベス騎乗、