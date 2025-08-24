きのう午後7時半前、北海道・江差町陣屋町で、徒歩で帰宅してた男性が、数十メートル先にクマ1頭がいるのを目撃しました。この通報からおよそ30分後にはおよそ1キロほど離れた江差町柏町の町道でも、車で走行していた女性が、右手から飛び出してきたクマ1頭を目撃し、警察に通報しました。現場はいずれも住宅街の近くで、警察は目撃されたクマが同一個体の可能性もあるとみています。江差町内では農作物の食害が相次いでいて