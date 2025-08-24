¿·³ã¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2ºÐ¸ÂÄê½Å¾Þ¡¢¿·³ã2ºÐS¡¦G?¡£¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢»º¶ð¤Î¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£¿·¼ï²´ÇÏ»º¶ð¤È¤·¤Æ¤Ï15Ç¯¤Ö¤êV¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢»¥ËÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥­¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉC¡¦G?¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤¬½Å¾Þ2Ï¢¾¡¡£°È¾å¤Î¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤ÏJRAÁ´10¾ì½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£