◇セ・リーグDeNA4―2巨人（2025年8月24日東京D）DeNA・宮崎が一発を含む2安打3打点の活躍で連敗ストップに貢献した。初回1死三塁で巨人先発・赤星のフォークを捉えて先制の左前適時打。2―0の5回2死一塁では、甘く入ったカーブを逃さず左中間へ6号2ランを叩き込み「先制点を取って試合の主導権を握りたかった」と振り返った。チーム最年長、36歳のベテラン。19日の広島戦では右脇腹の「筋けいれん」で途中交代した