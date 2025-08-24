小学生たちによる巨大紙相撲大会が24日、新潟市で開かれ、手作りの力士たちが土俵でぶつかり合いました。土俵に立つのは、ダンボールで作られた高さ180センチ、幅90センチの巨大な力士。上下に動きながら激しく組み合います。新潟市内の4つの小学校から66人が大会に参加。手作りの16体の力士が白熱した取組を繰り広げました。参加した児童「押して、自分が作った力士で戦ったのが楽しかった」巨大な力士たちの熱戦に歓声が上がって