【WWE】SMACK DOWN（8月22日・日本時間23日／アイルランド・ダブリン）【映像】日本人美女、超ド派手な“メッシュ編み込み”新ヘアスタイル世界的人気を誇る日本人女子レスラーの“超ド派手”新ヘアスタイルに視聴者も大熱狂。新たに相方となった美人秘書と共に“ビジュ爆発”と話題になっている。注目を集めているのは日本人スーパースターのジュリアだ。昨年9月にWWEの第3勢力「NXT」に加入