「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）先発したヤクルト・奥川恭伸投手が七回途中３失点で６敗目を喫した。序盤から直球にキレがあり変化球もさえた。四回に佐藤輝にソロを浴びたものの、５回まで２失点と力投した。落とし穴は１点ビハインドの六回。２死満塁の場面で投手・才木に痛恨の押し出し四球を許し３失点目を喫した。自身はグラウンドにうなだれ、悔しそうな表情を浮かべていた。降板後は「無駄な四球が多く全