ドイツのベルリン動物園は現地時間8月22日、同国で生まれた双子のジャイアントパンダ「夢好（モンハオ）」と「夢甜（モンティエン）」の1歳の誕生日を祝いました。2024年8月22日に生まれたパンダ姉妹は、メスの「夢夢（モンモン）」がドイツで生んだ二組目の双子です。この日、動物園のスタッフたちは誕生日を迎えたモンハオとモンティエンのために、ビーツやニンジンなどの野菜ジュースで作られた氷のボールや竹で作られた「誕生