地元ならではの食材や郷土料理を味わえるのも、道の駅の大きな魅力です。旅行やドライブの途中に立ち寄る楽しみとして、ここでしか出会えないグルメを目当てに訪れる人も少なくありません。All About ニュース編集部は8月14〜18日、全国10〜60代の男女192人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的だと思う奈良県の道の駅を紹介します！※本調査は全国192人を対象に実施