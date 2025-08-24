練習を見守る小久保監督（撮影・柿森英典）日本ハムの選手らと話す上沢（左）と有原（撮影・柿森英典）ストレッチする谷川原（撮影・柿森英典）笑顔で話す周東（左）と上沢（撮影・柿森英典）屋根を開放したエスコンフィールド北海道（撮影・安藤由華）フェンス越しに日本ハムの選手と話し込む（左から）上沢と有原（撮影・安藤由華）グラウンドに寝転がる牧原大（撮影・安藤由華）ソフトバンクスタメン（撮影・柿森英典）ファース