ボートレース徳山の「マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第12戦」が、25日に開幕する。地元・山口支部の戸田海咲音（みさと、19・135期）がスタート練習を終えると、好感触を口にした。「出口で前に進んでいたし良さそう。初動の感じも良かった。今まで感じたことがない体感で表現が難しいけど良かった。乗り心地は好きな感じではないけど、このままいきます」と59号機に及第点を付けた。昨年11月13日に徳山デビューし