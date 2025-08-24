◆自動車レース▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第２日（２４日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）ＧＴ５００クラスでは、ＮＩＳＭＯ（千代勝正、高星明誠組）が優勝した。モチュール・オーテックＺが５２周で行われたレースを制した。＊＊＊今季全勝・トヨタの牙城を崩したのは、日産の象徴「２３」だった。千代は「みんなで取れた、全員でつかんだ優勝」を胸を張った