「巨人２−４ＤｅＮＡ」（２４日、東京ドーム）巨人の連勝が３で止まった。３位ＤｅＮＡとの３連戦は２勝１敗で終え、ゲーム差は２・５となった。４点を追う五回、リチャードが左中間の「太田胃散」の広告を直撃する１４７メートルの特大弾。ビッグボードホームラン賞」として、「太田胃散」から１００万円の賞金をゲットした。スタンドを驚愕させる飛距離。「芯には当たったんですけど、ちょっと合わせた感があったんで。