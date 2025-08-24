元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が２４日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「美人百花フリーになってから何度も呼んでくださり連載も持たせていただきファッション誌で初めて表紙も務めさせていただきました。本当に感謝しかありません！」とつづり、猫を抱いたショットや、ドアップショットなどをアップ。「休刊前最後はジュエリー特集でモデルを務めさせていただきましたあり