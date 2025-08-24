大手生命保険会社「メットライフ生命」は24日、災害備蓄品をNPO法人に寄贈しました。 災害備蓄品を寄贈したのは大手生命保険会社「メットライフ生命」です。 長崎本社で保管していた水やレトルト食品など災害備蓄品の一部、約250人分を併設するホールを運営するNPO法人に贈りました。 NPO法人は、8月中に約115の団体や個人に寄付するということです。 メットライフ生命 深堀 実利さん 「