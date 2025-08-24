北海道遠軽町の国道333号で、2025年8月24日、バイクと乗用車が衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が死亡しました。事故があったのは遠軽町の国道333号です。24日午前11時まえ、遠軽町から上川町方向に走行していたバイクと反対方向から来た乗用車が衝突しました。この事故でバイクを運転していた50代の男性が意識不明の重体で病院に搬送されましたがその後死亡が確認されました。警察は乗用車を運転していた上川町の長