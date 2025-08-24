不登校児童生徒とその保護者を支援する新拠点＝２４日、ハートフルセンター上大岡不登校の小中学生とその保護者を支える新拠点「ハートフルセンター上大岡」（横浜市港南区）が２７日、オープンする。市教育委員会が開設するもので、２４日には施設見学や不登校経験者による講演が行われ、児童生徒の新たな居場所の門出を祝った。新拠点は、上大岡駅直結の高層ビル「ゆめおおおかオフィスタワー」１３階に入り、延べ床面積は約