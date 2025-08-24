CLASS SEVENが、10月20日に1sシングル「miss you」をリリースすることを発表した。さらに、本日19時30分より、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付が開始となった。本作は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリースとなり、発売情報の解禁とあわせて、ジャケットワーク・収録内容・特典内容も一挙公開された。▲初回生産限定盤A▲初回生産限定盤B▲通常盤初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には