「ウエスタン、阪神３−３広島」（２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は終盤に反撃して追いつき、同点となった。先発の門別が６回６安打２失点と力投。降格後初登板の湯浅が１回２安打１失点だった。野手では野口が２１日のウエスタン・ソフトバンク戦以来の２安打と躍動。嶋村も３日のウエスタン・オリックス戦以来の２安打で存在感を示した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−門別が６回２失点。「悪くな