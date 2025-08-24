日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」が２４日に放送された。ＥＸＩＴ・兼近大樹、俳優・満島真之介が俳優・志尊淳をゲストに招き、神奈川県・清川村を満喫した。道中、志尊は２０２３年に大手事務所から独立したことを回想。「楽しいなっていう部分と、切羽詰まる感じが両方起きてる感じっていうか。もう３０歳だみたいな。今年はもう３０歳だからって、応援してくれてるファンのみんなに楽しんでもら