24日午後、福岡県宮若市の倉庫で火事がありました。ケガ人の情報は入っていないということです。警察と消防によりますと、24日午後4時ごろ、福岡県宮若市沼口の車を輸出する会社の倉庫で火事があり、消防車3台で消火活動を行いました。会社にいた人は避難し、ケガ人の情報はないということです。会社にいた人の情報では、タイヤが燃えて、建物に火が燃え移ったということですが、火事の原因はわかっていません。