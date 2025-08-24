大阪・関西万博会場を視察する林官房長官（左）＝24日午後、大阪市林芳正官房長官は24日、大阪市の大阪・関西万博会場を初めて視察した。シンガポールのナショナルデー式典に出席し、来日した前首相のリー・シェンロン上級相と昼食などを交えて意見交換。視察後、記者団に「来年の外交関係樹立60周年を見据え、関係を一層強化する大変良い機会となった」と述べた。会場で暑さ対策などを確認、さらなる来場を呼びかけた。林氏は