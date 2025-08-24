松室政哉の最新曲「渚のメイキャップ」のミュージックビデオが公開された。本作は松室政哉が監督を務め、気鋭の映像クリエイター小林来維が撮影＆編集を担当。主演に“ネオ昭和”を掲げて活動するインフルエンサー・アーティストの阪田マリンを迎え、誰もが「夏」に感じる期待感とほんの少しの寂寥感を存分に味わえる、どこか懐かしくも新しい作品となっている。9月3日(水)には同楽曲も収録された4thアルバム『Singin’ in the Yel