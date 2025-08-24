秋田朝日放送 鈴木知事が大雨被害を受けた仙北市を訪れ、住宅や農地など被害状況を視察しました。 仙北市西木町上桧木内地区を訪れた鈴木知事は、床上浸水の被害にあった住宅や、流木や土砂が流れ込み稲が倒伏した農地の状況を視察しました。鈴木知事は、被害の全容を把握し市町村と連携しながら一刻も早い復旧と市民生活の再建を目指すとしています。