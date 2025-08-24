「広島−中日」（２４日、マツダスタジアム）赤ヘル打線が連敗中の鬱憤（うっぷん）を晴らすような猛攻を見せた。０−０で迎えた三回だ。相手先発・金丸に対し、まずは１死一、三塁で前川が先制の左前適時打を放つと、２死一、二塁からモンテロが左越えの２点適時二塁打で続く。仕上げは４試合ぶりスタメンの末包が左翼席への１１号２ラン。この回一挙５得点で大量リードを奪った。２３日の同戦で完敗を喫し、５位に転落し