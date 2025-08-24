Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ª¤â¤í¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡×¤Î¥±¥Ä¤ÈÄÔâ«Ê¿¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ï7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÁÌ¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥ÈÆóÅáÎ®No.1·èÄêÀï¡Á¡×¤Ç½éÂå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÄáÉÓ¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡ÖÀ¤´Ö¤¬2¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤â¤í¤¤¤Ã¤Æ¤ï