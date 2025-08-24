[8.24 J3第24節](白波スタ)※19:00開始主審:小林健太朗<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 1 藤嶋栄介DF 3 杉井颯DF 4 広瀬健太DF 7 千布一輝DF 44 青木義孝MF 5 ジョアオMF 14 吉尾虹樹MF 20 圓道将良MF 27 山口卓己FW 13 近藤慶一FW 18 河村慶人控えGK 16 山内康太DF 21 相馬丞DF 23 小島凛士郎MF 8 藤村慶太FW 9 アンジェロッティFW 10 武星弥FW 11 福田望久斗FW 36 米澤令衣FW 92 ンドカ・チャールス監督相馬直