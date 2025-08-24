フジテレビ系アニメ「サザエさん」が24日に放送され、「祝！万博開催スペシャル」として1970年6月14日に放送の「サザエ再び万博に行く」と、「サザエ再び万博に行く」として開催中の大阪・関西万博を訪れる様子が放送された。サザエさん一家が1970年に開催された大阪万博を訪問したサザエたちは、太陽の塔の前で写真を撮ったり、今よりヤンチャな様子のタラオの様子が描かれている。55年前のサザエさんの映像にネットでは「1