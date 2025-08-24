◎楽天・三木監督は評論家の大塚光二氏に「黒川にバッティング教えようか？」と提案され「できれば話しかけないで。視界にも入らないで。5割打っちゃうから」。13年に日本ハムでともにコーチを務めた先輩へのイジリとフォローが秀逸でした。◎オリックス・岸田監督は、23日にプロ初勝利を挙げた川瀬を見つけると「ニヤニヤすんなよ！」。右腕は背筋を伸ばしていました。