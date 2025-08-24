楽天戦に先発したオリックスのエスピノーザ＝楽天モバイルパークオリックスが逃げ切った。一回に中川の二塁打、二回に広岡の内野安打で得点し、七回に若月のソロで加点して反撃をかわした。エスピノーザが7回1失点で4勝目。楽天は2年ぶりに先発した則本が2回2失点で4敗目を喫した。