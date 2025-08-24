２４日午後１時３５分頃、福岡市早良区曙１のマンションで、「子どもが６階のベランダから転落した」と父親から１１９番があった。１階のエントランスの屋根部分で女児（３）が心肺停止の状態で見つかり、間もなく搬送先の病院で死亡が確認された。福岡県警早良署によると、女児は父親らと４人暮らしで、当時全員が６階の自宅にいた。父親が室内に女児の姿が見えなかったことから、ベランダに出て確認したところ倒れている女児