「フィギュアスケート・東京夏季競技大会」（２４日、Ｄｙｄｏアリーナ）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）首位の住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）が１１２・２２点の合計１８２・８１点で優勝した。冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）では、回転が抜けてしまい正面から着氷。「普段しない失敗。想定外が重なってしまった」と、その後は動揺もあって思うような演技ができなかった。優勝は死守し