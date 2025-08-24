石破茂首相が２３日にＸ（ツイッター）に投稿。英空母プリンス・オブ・ウェールズに乗艦した写真をアップした。「英空母ＰｒｉｎｃｅｏｆＷａｌｅｓに乗艦し、Ｆ−３５Ｂの運用など詳細を伺いました。ＦＯＩＰにとどまらず、同盟国、同志国との柔軟な連携によって、地域の抑止力をさらに向上させていきます」と記した。空母の甲板を視察している写真や、戦闘機の操縦席に座り、操縦桿を握りながら、夢中で説明を聞いて