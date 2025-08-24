◆自動車レース▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第２日（２４日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）後半戦初戦、年間５戦目となる決勝レースが行われ、ＧＴ３００クラスはカーガイ・フェラーリ２９６ＧＴ３が初優勝を成し遂げた。＊＊＊２０歳コンビが華麗な走りを見せたカーガイが鈴鹿を制した。今季から参戦の新チームを優勝に導いた小林利徠斗（りくと）は「チームとし