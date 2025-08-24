気象台は、午後7時33分に、大雨警報（浸水害）を日光市今市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】栃木県・日光市今市に発表 24日19:33時点北部では、24日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日光市今市□大雨警報【発表】・浸水24日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量50mm