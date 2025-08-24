「楽天２−３オリックス」（２４日、楽天モバイルパーク）オリックスが競り勝って２連勝。４位・楽天とのゲーム差を４に広げた。初回に楽天先発の則本を攻め、２死一塁で中川が中越え適時二塁打を放ち先制。二回にも広岡のタイムリー内野安打で２点目を奪った。２−１の七回には若月の５号左越えソロで加点した。先発のエスピノーザは７回７安打１失点で４勝目（６敗）を挙げた。