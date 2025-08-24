包頭市の明陽新能源スマート製造産業パークで、製品の組み立て作業にあたる従業員。（７月２９日撮影、包頭＝新華社記者／李志鵬）【新華社包頭8月24日】中国内モンゴル自治区包頭市はここ数年、豊富な風力資源を生かし、風力発電設備製造業を積極的に発展させてきた。大型プロジェクトの建設を足がかりに重要部品製造や完成品組み立てなどの産業チェーンを整え、陸上風力発電設備の産業拠点を築き、地域経済の質の高い発展を後