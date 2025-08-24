俳優の橋本淳（38）が24日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。「毎回やめたい」と思っていることを明かした。黒木華が女優を「やめたくなった時期」を告白したトークを受け、橋本は「毎回思ってます。毎回しんどいなって。クランクインとか、稽古初日とか、顔合わせの日とかの前に1人で台本と向き合ってて、いざこれを披露しなきゃいけない。いろんなプロの方たちが見ている前でってときは毎回嫌だな、やめ