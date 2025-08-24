¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬¡¢8·î8Æü(¶â)¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡×¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¹½ÃÛ¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ò¥Ã¥È¤Î³µÇ°¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢3Éôºî2ÁÈ¤ÇÀ¤³¦60²¯¥É¥ëÄ¶¤¨¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£Á°ºî¤Î±Ç²è¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë»ÙÇÛ¼Ô¡×(2022Ç¯)¤«¤é5Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Î¦¡¦³¤¡¦¶õ3Âç