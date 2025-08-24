WATWINGのメンバーが編集長を担当する大人気連載。今回は、鈴木曉編集長がメンバー全員を招集して夜の海で本音トーク！浴衣を着たり、花火をしたり、夏を感じながらグループ結成6周年を迎えた「今の気持ち」を語ってもらいました。9月から始まるツアーの意気込みにも注目です♡WATWINGが責任編集！おれたちの1ページ今月のテーマ：夏の終わり今回は曉編集長が、WATWING全員を招集して夜の海へ行くことに。浴衣を着たり、花火