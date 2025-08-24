24日午後、福岡市早良区のマンションの敷地で、3歳とみられる女の子が倒れているのが見つかり、死亡しました。マンションのベランダから転落したと見られています。24日午後1時半ごろ福岡市早良区曙のマンションで、「3歳の女の子が6階から転落した。」と、父親から消防に通報がありました。女の子は病院に搬送されましたが、約1時間半後に死亡が確認されました。警察によりますと、父親が窓が開く音に気づき、ベランダを確認した