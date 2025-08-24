第28回「俳句甲子園」の決勝戦で対戦する洛南高（壇上左）と神奈川県立横浜翠嵐高の生徒たち＝24日午後、松山市高校生が5人1チームで俳句の出来栄えや質疑応答を通じた鑑賞力を競う第28回「俳句甲子園」の決勝戦が24日、松山市で開催され、神奈川県立横浜翠嵐高が洛南高（京都）を破り、初優勝を飾った。決勝戦では両校が「百」を題とした句を交互に発表。1句ごとに4分間のディベートを繰り広げた。創作力だけではなく、意見の