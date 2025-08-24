「日本ハム１−０ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）日本ハムが０−０の延長十回に奈良間のタイムリーで劇的なサヨナラ勝ち。９日からの敵地３連戦で３連敗を喫した相手に本拠地で３タテを食らわせた新庄監督は「前回の３連敗の借りを、きっちりエスコンで選手たちが返してくれた。感謝しかない」とナインの奮闘に頭を下げた。これで２２年の就任以来、新庄監督が指揮を執った通算５３８試合目で２６２勝２６２敗