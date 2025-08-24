24日の長野県内は強い日差しが降り注ぎ、最高気温は上田で37.2度、松本で36.5度など9つの観測地点で猛暑日になりました。♪上田市民「遊具とか熱いけど楽しい お水冷たくて」♪上田市民「家にずっとこもっていたいんですけど子供を遊ばせたいなと思って 10月まで暑そうなので嫌になります」消防によりますと県内では24日、少なくとも30代～90代の男女11人が熱中症の疑いで救急搬送されました。一方、県内は暖かく湿った空気