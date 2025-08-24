イタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマは、マンチェスター・シティと個人合意に達したようだ。24日、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。現在26歳のドンナルンマは、2021年夏にミランからフリートランスファーでパリ・サンジェルマン（PSG）に加入。2024−25シーズンはクラブ史上初となるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）制覇に導くなど、正守護として君臨し続けた。しかし、2026